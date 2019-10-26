Fransa’da Yusuf Yazıcı rüzgarı!

Milli yıldız Yusuf Yazıcı, Fransa'da kendini bulmaya başladı. Lille'in Ligue 1'de geçtiğimiz hafta deplasmanda Toulouse'a 2-1 kaybettiği mücadelede takımının tek golünün asistini yapan Yusuf Yazıcı, bu hafta oynan Bordeaux maçında ise galibiyeti getiren isim oldu.

Lille'in 3-0 kazandığı mücadelede 22'nci dakikada Benjamin Andre'nin golünde asist yapan Yazıcı, 62'nci dakikada penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Bu golle birlikte milli oyuncu, Lille formasıyla ilk golüne imza attı. Milli oyuncu, 90'ıncı dakikada Loic Remy'nin attığı golde de asist yaparak mücadeleyi 1 gol 2 asistle bitirdi.

HOCASININ GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADI

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Yusuf Yazıcı hakkında Bordeaux maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında övgü dolu sözler söyledi. Galtier, "Yusuf, fiziksel anlamda iyi durumda. Büyük maçlarda oynamayı çok arzuluyor. Onu sahaya sürmenin ve bize kalite, yetenek ve oyun vizyonu getirmenin vakti geldi" ifadelerini kullanırken Yusuf da oynadığı futbol ve sergilediği 1 gol 2 asistlik performansla Galtier'in yüzünü kara çıkarmadı.