Kuzu, Kurt’a emanet!

Futbolda altyapı sorunlarının sıkça tartışıldığı bir dönemde sosyal medyaya düşen skandal görüntüler olay yarattı. Kayseri 1'inci Amatör Küme U-19 Ligi'nde yer alan Kayseri Meysuspor'da teknik direktör Halit Kurt, genç futbolculara tokat attı. 3 yıl önce çekilen görüntülerde Kayseri İdmanyurdu maçının ilk yarısını 3-1 geride kapatan öğrencilerine soyunma odasında hakaretler yağdıran Kurt, ardından da hızını alamayıp oyuncuları tek tek tokatladı. Şiddetin görüntüleri büyük tepki çekerken, halen görevde olan Kurt, kendini savundu. Halit Kurt, "Dayak cennetten gelme, okullarda bile bir öğretmen gerektiğinde öğrencisine tokat atmalı. Oyuncularım arkamda, 'İyi ki bizi dövdün' diyorlar. O maçı 5-3 kazandık. hukuki bir durum yok. Ben iki üniversite mezunu bir antrenörüm. Hangi takımda çalıştıysam bu gibi olaylar olmuştur. Benim yaptığımı herkes yapıyor. Alex Ferguson, David Backham'a terlik fırlatıp kaşını yarmıştı. Fatih Terim de dövüyor, Yılmaz Vural da vuruyor. Tokat attığım için değil ama küfür ettiğim için pişmanım"
dedi.