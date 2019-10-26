Kuzu, Kurt’a emanet!

BUGÜN NELER OLDU

Futbolda altyapı sorunlarının sıkça tartışıldığı bir dönemde sosyal medyaya düşen skandal görüntüler olay yarattı. Kayseri 1'inci Amatör Küme U-19 Ligi'nde yer alan Kayseri Meysuspor'da teknik direktör Halit Kurt, genç futbolculara tokat attı. 3 yıl önce çekilen görüntülerde Kayseri İdmanyurdu maçının ilk yarısını 3-1 geride kapatan öğrencilerine soyunma odasında hakaretler yağdıran Kurt, ardından da hızını alamayıp oyuncuları tek tek tokatladı. Şiddetin görüntüleri büyük tepki çekerken, halen görevde olan Kurt, kendini savundu. Halit Kurt,dedi.