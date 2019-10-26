Sayısal Loto sonuçlar açıklandı! 26 Ekim MPİ Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı burada…

Şans oyunu severlerin her hafta Çarşamba ve Cumartesi günlerini heyecan, merak ve umutla beklemesine neden olan Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak çekilişle bugün belli oluyor. 1265. hafta çekilişi yapılacak olan oyunda önceki hafta 6 kazandıran numarayı doğru tahmin edebilen olmadığından büyük ikramiye devretmişti. Bu hafta ise oyunu oynayan vatandaşlar arama motorlarında yoğun şekilde Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtlarını araştırmaya yoğun şekilde devam ediyor. İşte 26 Ekim MPİ Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI! (26 EKİM CUMARTESİ)

26 Ekim MPİ Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile çekilişe ilişkin diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar,

İşte Sayısal Loto çekilişi sonucunda kazandıran numaralar: 04 - 06 - 21 - 29 - 30 - 47

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.