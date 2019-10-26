Semih Kaya attı, Sparta Prag kazandı!

Çek Ligi 14. haftasında Sparta Prag, Generali Arena'da Bohemians 1905 karşı karşıya geldi. Prag'da forma giyen Türk futbolcu Semih Kaya, mücadeleye 11'de başladı ve 1 gol kaydetti.

Semih geçtiğimiz hafta Teplice karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırmıştı. 4. dakikada Libor Kozak ve 31. dakikada da Guelor Kanga'nın golleri ile ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da hücumda etkinliğini sürdüren Sparta Prag, 53. dakikada Martin Hasek ve 71. dakikada da Semih Kaya'nın golleri ile sahadan 4-0 gibi farklı skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Sparta Prag puanını 21'e yükseltirken, Bohemians 1905 ise 15 puanda kaldı.