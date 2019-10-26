Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ın son durumuna ilişkin açıklama!

Trabzonspor, Krasnodar maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın sağ alt baldır gastrocnemius kası etrafında ve kaslar arasında darbeye bağlı kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığımız Krasnodar karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuza çekilen MR neticesinde sağ alt baldır gastrocnemius kası etrafında ve kaslar arasında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.