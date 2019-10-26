Vida derin nefes aldırdı!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta 5 ay sahalardan uzak kalacak Dorukhan'ın yanı sıra Burak, Gökhan, Ruiz, N'Koudou, Douglas ve Diaby sakatlıkları nedeniyle Braga maçında forma giyemeyen isimlerdi. Domagoj Vida'nın da dün dizindeki ağrılar nedeniyle MR'a girmesi yürekleri ağıza getirdi. Ancak Hırvat stoperin kontrollerinde soruna rastlanmadığı ve derbide oynayacağının belirtilmesiyle teknik heyet bir nebze olsun rahatladı.Burak'ın ise derbide oynaması çok zor.