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Vida derin nefes aldırdı!

Sakatlıklarla boğuşan ’ta Hırvat stoperin MR’ında ciddi bir soruna rastlanmaması yüzleri güldürdü

Giriş Tarihi: 26.10.2019
Vida derin nefes aldırdı!
Beşiktaş'ta 5 ay sahalardan uzak kalacak Dorukhan'ın yanı sıra Burak, Gökhan, Ruiz, N'Koudou, Douglas ve Diaby sakatlıkları nedeniyle Braga maçında forma giyemeyen isimlerdi. Domagoj Vida'nın da dün dizindeki ağrılar nedeniyle MR'a girmesi yürekleri ağıza getirdi. Ancak Hırvat stoperin kontrollerinde soruna rastlanmadığı ve derbide oynayacağının belirtilmesiyle teknik heyet bir nebze olsun rahatladı. Öte yandan N'Koudou'nun tedavisinin tamamlanma aşamasına geldiği ve G.Saray'a karşı oynayabileceği belirtildi. Burak'ın ise derbide oynaması çok zor.
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Vida derin nefes aldırdı!
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