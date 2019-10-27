Alanya frene bastı

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Geride kalan 9 haftada tek yenilgisini Beşiktaş'tan alan turuncu-yeşilli ekip, 33. dakikada Papiss Cisse'nin golüyle öne geçti.
90+1'de ise kazanılan serbest vuruşta Jean Armel Kana-Biyik kafa vuruşuyla ağları sarsarak takımına 1 puanı kazandırdı. Bu sonuçla Alanyaspor, puanını 18'e yükseltirken, Gaziantep'in puanı 12 oldu.
"ŞANSSIZLIK"
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, önemli fırsatlar yakaladıkları maçta kazanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Bizim için şanssız bir sonuç oldu"
dedi.