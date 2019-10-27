Aslan dörtlüye devam edecek

BUGÜN NELER OLDU

REAL Madrid maçına üç stoperlebaşlayan Galatasaray rakibini karşılarkenhücumda isedizilişini tercih etmişti. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a karşıFransız ön libero Nzonzi dörtlü savunmanın önünde,Falcao'nun yokluğunda ileri uçta görev yapacak Andone'a sol açık Ryan Babel destek verecek.1 ay önce oynanan ve 0-0 biten Fenerbahçe derbisini G.Saray kazansaydı sarı-kırmızılı takıma 5 milyon TL prim verilecekti. Yönetim, Beşiktaş derbisi öncesinde ise primle ilgili özel bir uygulamaya gitmeme kararı aldı ve her oyuncunun sözleşmesinde yer alan galibiyet bonusları yeterli görüldü.TARAFTAR Beşiktaş deplasmanında galibiyeti, oyuncular İnönü'de 3 puanı taraftarı ile kutlamayı unuttu! 2012, 2013 ve 2015'te G.Saray kazansa da deplasman yasağı nedeniyle başarı paylaşılamadı. 2016'da yasak kalktı ancak G.Saray ezeli rakiplerini Kadıköy ve Dolmabahçe'de yenemedi.