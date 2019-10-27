Ateşten derbi!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş ile G.Saray tarihlerinde 346. kez karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Sıkıntılı günler geçiren iki takım da derbiyi 'kurtuluş umudu' olarak görüyor. Kazanan rahat bir nefes alacak, kaybeden ise derin krizin içine düşecek. Şimdiye kadar oynanan maçlardaAslan'ın 484 golüne Kartal, 452 golle yanıt verdi. İki takımın kadro değerleri de dudak uçuklatıyor. Transfermarkt'a göreİki takımın toplamdaki değeri ise 202 milyon Euro'ya (1 milyar 290 milyon TL) ulaşıyor.