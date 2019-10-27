Ateşten derbi!

Beşiktaş ile G.Saray tarihlerinde 346. kez karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Sıkıntılı günler geçiren iki takım da derbiyi 'kurtuluş umudu' olarak görüyor. Kazanan rahat bir nefes alacak, kaybeden ise derin krizin içine düşecek. Şimdiye kadar oynanan maçlarda siyah-beyazlılar 110 galibiyet alırken G.Saray ise 122 zafer elde etti.
Aslan'ın 484 golüne Kartal, 452 golle yanıt verdi. İki takımın kadro değerleri de dudak uçuklatıyor. Transfermarkt'a göre G.Saray 123 milyon Euro'luk değeri ile ligin zirvesinde yer alıyor. Beşiktaş, 79 milyon Euro'luk kadrosu ise 3. sırada.
İki takımın toplamdaki değeri ise 202 milyon Euro'ya (1 milyar 290 milyon TL) ulaşıyor. Cumbom'da Nzonzi 19 milyon Euro, Beşiktaş'ta Ljajic 12 milyon Euro ile takımlarının en değerli oyuncuları.