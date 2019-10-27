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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol ,, Süper Lig'in 9. haftasında 'u ağırlayacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 27.10.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 09:49
Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Başakşehir - Trabzonspor maçı Bein Sport'tan canlı yayınlanacak.

Son 6 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan toplarken, konuk Trabzonspor'un ise 15 puanı bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte, omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic bu mücadelede de forma giyemeyecek.

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Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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