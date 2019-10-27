Belhanda sahada özür dileyecek!

BUGÜN NELER OLDU

Sarı-kırmızılılarda derbi öncesinde en büyük sorulardan biri de Younes Belhanda'nın durumu… Real Madrid maçında oyundan çıkarken taraftarın protestosuna küfür ederek tepki gösteren Faslı oyuncu hafta içinde özür dilerken taraftarın da tepkisi dinmedi.BELHANDA'NIN menajeri William D'avila oyuncusunun durumu ile ilgili olarak'a çok özel açıklamalarda bulunurkendedi. Derbideki performansı ile Belhanda'nın buzları kıracağını vurgulayan D'avila,ifadelerini kullandı.