Beşinci vites

100'Ü

BUGÜN NELER OLDU

Maçın hemen başında Rodrigues ve Zanka'nın 3 dakikaya sığdırdığı goller Kadıköy'ü coşturdu. Serdar Aziz'le (kk) umutlanan yeşil-beyazlıları, Ozan Tufan yıktı. Gustavo ve Muriqi geceyi ısıttıFENERBAHÇE ligin 1. haftasından sonra ilk kez iki gerçek kanat oyuncusuyla sahadaydı.sarı-lacivertlilerin üretkenliğini önemli ölçüde artırdı.DENİZLİ deplasmanında olgunlaşma sinyali veren oyun, Konya önünde biraz daha ileriye gitti. Yavaş yavaşda öğreniyor.EMRE'NİN 90 dakika sahada kalamaması, Serdar'ın her an sakatlığa açık olması gibi etkenler Fenerbahçe'nin zayıf karnı... Ama Fenerbahçe oynadığı futbollabiri olduğunu dün akşam bir kez daha gösterdi. Bu sezon ikinci kez iki maç üst üste kazanıldı.KONYASPOR bütçe olarak küçülmenin sıkıntılarını yaşıyor. Aykut Kocaman'ın bu takımda işinin çok daha fazla olduğu net görüldü.Fenerbahçe kariyerinde rakip kalelere gönderdiği iki isabetli şutta da gol atan Zanka, "Taraftarlarımız için güzel bir gün oldu. Fenerbahçe gibi bir takımın iç sahada maç kaybetmemesi lazım. Güçlü bir oyunla kazandığımız için mutluyuz. Gol için şanslı olduğumu söyleyebilirim, bazen doğru yerde olmanız gerekiyor. Oynadıkça daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum" dedi.Fenerbahçe'de küllerinden doğan Ozan Tufan, sarı-lacivertli forma ile 727 gün sonra gol sevinci yaşadı. En son 30 Ekim 2017'de Kayserispor ağlarını havalandırmıştı. Dün attığı gol F.Bahçe'nin Konyaspor'a karşı Süper Lig'deki 100. golü olarak da kayıtlara geçti.Gol perdesini açan ve Ozan'a asit yapan Rodrigues karşılaşma sonrası, "İyi bir gol attım, kendimi bir aydan sonra fit hissediyorum.diye konuştu.