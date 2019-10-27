Evinin kralı Yiğido

BUGÜN NELER OLDU

DEMIR Grup Sivasspor sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Geçen hafta Gençlerbirliği karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi alan rakibi karşısında etkili oynayan Yiğido, Emre Kılınç ve Yatabare'nin golleriyle kazandı. Antalyaspor'un tek sayısını penaltıdan Serdar Özkan kaydetti.Sahasında çıktığı 5 karşılaşmanın 4 tanesini kazanıp 1'inde berabere kalan kırmızı-beyazlılar, önemli bir başarıya imza attı.