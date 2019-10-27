Evinin kralı Yiğido

DEMIR Grup Sivasspor sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Geçen hafta Gençlerbirliği karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi alan rakibi karşısında etkili oynayan Yiğido, Emre Kılınç ve Yatabare'nin golleriyle kazandı. Antalyaspor'un tek sayısını penaltıdan Serdar Özkan kaydetti. Puanını 15'e yükselterek zirve mücadelesini sürdüren Sivasspor, bu sezon evindeki maçlarda hiç kaybetmedi.
Sahasında çıktığı 5 karşılaşmanın 4 tanesini kazanıp 1'inde berabere kalan kırmızı-beyazlılar, önemli bir başarıya imza attı.