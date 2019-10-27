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Evinin kralı Yiğido

’u Emre ve Yatabare’nin golleriyle 2-1 yenen , bu sezon sahasındaki 5. maçında 4. galibiyetini aldı. ekibinin tek sayısını penaltıdan Serdar kaydetti

Giriş Tarihi: 27.10.2019
Evinin kralı Yiğido
DEMIR Grup Sivasspor sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Geçen hafta Gençlerbirliği karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi alan rakibi karşısında etkili oynayan Yiğido, Emre Kılınç ve Yatabare'nin golleriyle kazandı. Antalyaspor'un tek sayısını penaltıdan Serdar Özkan kaydetti. Puanını 15'e yükselterek zirve mücadelesini sürdüren Sivasspor, bu sezon evindeki maçlarda hiç kaybetmedi. Sahasında çıktığı 5 karşılaşmanın 4 tanesini kazanıp 1'inde berabere kalan kırmızı-beyazlılar, önemli bir başarıya imza attı.
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Evinin kralı Yiğido
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