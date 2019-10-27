Gençlerbirliği - Denizlispor (Canlı)

Eryaman Staydumu'nda saat 16.30'da başlayan Gençlerbirliği - Denizlispor maçını Halis Özkahya yönetiyor. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Bilal Gölen yapıyor.
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Takımların kadroları şöyle:
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Pierre-Yves Polomat, Berat Özdemir, Stephane Sessegnon, Daniel Candeias, Floyd Ayite, Bogdan Stancu, Floyd Ayite, Giovanni Sio
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Soner Dikmen, Sefa Yılma, Rahmetullah Berişbek, Sadio Diallo, Nadir Çiftçi
DENİZLİSPOR: Adam Stachowiak, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Cristian Sapunaru, Zakarya Bergdich, Zeki Yavru, Radoslaw Murawski, Olcay Şahan, Ismail Aissati, Modou Barrow, Oscar Estupinan
Yedekler: Tolgahan Acar, Oğuz Yılmaz, Kerem Can Akyüz, Kibong Mbamba, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Isaac Sackey, Hadi Sacko, Mehmet Akyüz, Burak Çalık