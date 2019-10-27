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- (Canlı)

Süper Lig'in 9. hafta maçında , 'yı konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 27.10.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 16:34
Göztepe - Kasımpaşa (Canlı)

Bornova İlçe Staydumu'nda saat 16.30'da başlayan Göztepe - Kasımpaşa maçını Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Osman Gökhan Bilir yapıyor.

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Takımların kadroları şöyle:

GÖZTEPE: Beto, Lamine Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Andre Poko, Soner Aydoğdu, Halil Akbuna, Marcio Mossoro, Serdar Gürler, Cameron Jerome
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Wallace Reis, Leo Schwechlen, Murat Paluli, Celso Borges, Andre Castro, Yasin Öztekin, Batuhan Kırdaroğlu, Ege Özkayımoğlu, Deniz Kadah

KASIMPAŞA: Fatih Öztürk, Strahil Popov, Veysel Sarı, Syam Ben Youssef, Karim Hafez, Loret Sadiku, Aytaç Kara, Ricardo Quaresma, Haris Hajradinovic, Fode Koita, Mustafa Pektemek
Yedekler: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Jorge Fernandes, Özgür Çek, Uğurcan Yazğılı, Yusuf Erdoğan, Tobias Heintz, Abdul Khalili, İlhan Dep, Azad Toptik

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Göztepe - Kasımpaşa (Canlı)
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