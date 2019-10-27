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: Sadece 'a karşı olduğu için değil...

'ın Hollandalı oyuncusu , 1-0'lık galibiyeti sonrası çok önemli bir zafer elde ettiklerini söyledi ve "3 puana ihtiyacımız vardı" dedi.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 27.10.2019 21:56 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 21:56
Jeremain Lens: Sadece Galatasaray'a karşı olduğu için değil...

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından siyah beyazlı futbolcu Jeremain Lens, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir zafer elde ettiklerini söyleyen Lens, "Sadece Galatasaray'a karşı olduğu için değil, 3 puana ihtiyacımız vardı. Birçok maçı kaybettik, birçok maçta berabere kaldık. Ligde kalmak ve şampiyon olma şansınızı sürdürmek için kazanmanız gerekiyor. Bu maçlardan bir tanesi Galatasaray'dı ve bu çok büyük bir maçtı. Kazandığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Ligin gidişatıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Lens, "Maç maç bakmamız gerekiyor. Her maçı kazanmak istiyoruz, denememiz gereken şey bu" diye konuştu.

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Jeremain Lens: Sadece Galatasaray'a karşı olduğu için değil...
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