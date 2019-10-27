Kinleri bitmek bilmiyor

BUGÜN NELER OLDU

BARIŞ Pınarı Harekâtı bitti ama Avrupa'da hâlâ unutulmadı. Harekâta destak için sosyal medyadan asker selamı veren pozlar paylaşan gurbetçi futbolcularımıza yönelik baskılara bir yenisi daha eklendi. Almanya'da 4. Lig takımı olan Altona 93'te forma giyen Furkan Aydın, sosyal medya hesabındaki durumlarında Cenk Şahin ve A Milli Takım'ın asker selamı verdiği fotoğrafları paylaştığı için önce Almanya 7. Lig'i olan Bezirksliga'daki B Takım'a gönderildi. Aydın'ın sözleşmesi fesh edildi. Furkan, "Fransa karşısında aldığımız 1-1'lik beraberlik sonrası sevincimi paylaştım. O anda milli futbolcularımızın asker selamı verdikleri resim, sosyal medyada dolaştığı için onu paylaştım" şeklinde konuştu.