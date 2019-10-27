Namağlup Samsunspor’da İrfan Buz'la yollar ayrıldı

Büyük umutlarla yeni sezona başlayan Samsunspor, geride kalan 10 haftada hiç mağlubiyet almamasına rağmen lider Manisa Futbol Kulübü'nün 6 puan gerisine düşen kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör İrfan Buz, son oynanan Sancaktepe maçının ardından istifasını yönetime sundu. İstifa yönetim kurulu tarafından kabul edildi.

Samsunspor resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yılport Samsunspor Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın İrfan Buz, dün oynadığımız Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşması sonrası istifasını Futbol A.Ş. Yönetim Kurulumuza sundu. Yönetim kurulumuz tarafından istifası kabul edilen Sayın İrfan Buz'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İrfan Buz, Samsunspor'un başında görev aldığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 22 puan toplayabilmişti.