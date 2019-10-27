Yusuf resitali

Bu sezon Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, Bordeaux maçında adeta şov yaptı. Ligue 1'in 11. haftasında Bordeaux'yu konuk eden Lille, 3 hafta sonra Yusuf'un harika performansıyla kazanmasını bildi. İlk 11'de sahaya çıkan 22 yaşındaki milli futbolcu, 22. dakikada Andre'nin attığı golün asisti yaparken, ardından da 61. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-0'a getirdi.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise Remy'nin gol pasını veren Yusuf, takımına 3 puanı getirirken geceye damgasını vurdu. Yıldız oyuncu üstün performansıyla dört farklı değerde zirveye çıktı. Maçın en fazla asist yapan (2), şut pası veren (5), şut atan (3) ismi olan Yusuf, yaptığı 4 orta ile de en iyi isim olmayı başardı. Lille'deki diğer temsilcimiz Zeki Çelik de 90 dakika oynadı.