Yusuf resitali

BUGÜN NELER OLDU

Bu sezon Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, Bordeaux maçında adeta şov yaptı. Ligue 1'in 11. haftasında Bordeaux'yu konuk eden Lille, 3 hafta sonra Yusuf'un harika performansıyla kazanmasını bildi.Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise Remy'nin gol pasını veren Yusuf, takımına 3 puanı getirirken geceye damgasını vurdu. Yıldız oyuncu üstün performansıyla dört farklı değerde zirveye çıktı.