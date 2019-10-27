Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Yusuf resitali

Yusuf resitali

Milli yıldız Ligi’nde Lille’nin, Bordeaux’yu 3-0 yendiği maça damgasını vurdu. Bir gol atıp, 2 asist yapan , klasını göstererek galibiyetin mimarı oldu

Giriş Tarihi: 27.10.2019
Yusuf resitali
Bu sezon Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, Bordeaux maçında adeta şov yaptı. Ligue 1'in 11. haftasında Bordeaux'yu konuk eden Lille, 3 hafta sonra Yusuf'un harika performansıyla kazanmasını bildi. İlk 11'de sahaya çıkan 22 yaşındaki milli futbolcu, 22. dakikada Andre'nin attığı golün asisti yaparken, ardından da 61. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise Remy'nin gol pasını veren Yusuf, takımına 3 puanı getirirken geceye damgasını vurdu. Yıldız oyuncu üstün performansıyla dört farklı değerde zirveye çıktı. Maçın en fazla asist yapan (2), şut pası veren (5), şut atan (3) ismi olan Yusuf, yaptığı 4 orta ile de en iyi isim olmayı başardı. Lille'deki diğer temsilcimiz Zeki Çelik de 90 dakika oynadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yusuf resitali
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN