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Denizlispor hayata döndü

'ni Olcay ve Murawski’nin (penaltı) golleriyle 2-0 yenen Ege ekibi, 6 maç aradan sonra 3 puan kazandı

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Denizlispor hayata döndü
Süper Lig'de zor günler geçiren Yukatel Denizlispor, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek 6 hafta aradan sonra galibiyet hasretini dindirdi. Özellikle ilk yarıda kalesinde tehlikeli anlar yaşayan Ege ekibinde kaleci Stachowiak başarılı kurtarışlar yaptı. 34. dakikada ise Denizlispor Bergdich'in asistinde Olcay Şahan'ın vuruşu ile 1-0 öne geçti. 90+7'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Polonyalı futbolcu Murawski, ağları sarsarak sonucu ilan etti: 2-0.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde ilk galibiyetini alan Denizlispor, puanını 11'e yükseltti. 2 maç sonra mağlup olan Gençlerbirliği ise 6 puanda kaldı.

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Bu sezon 3 galibiyeti olan Denizlispor, bu maçların hepsini 2-0'lık skorla kazanırken, 6 maç aradan sonra üç puanı hatırladı.
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Denizlispor hayata döndü
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