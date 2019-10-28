Denizlispor hayata döndü

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de zor günler geçiren Yukatel Denizlispor, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek 6 hafta aradan sonra galibiyet hasretini dindirdi. Özellikle ilk yarıda kalesinde tehlikeli anlar yaşayan Ege ekibinde kalecibaşarılı kurtarışlar yaptı.90+7'de kazanılan penaltıda topun başına geçenTeknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde ilk galibiyetini alan Denizlispor, puanını 11'e yükseltti.Bu sezon 3 galibiyeti olan Denizlispor, bu maçların hepsini 2-0'lık skorla kazanırken, 6 maç aradan sonra üç puanı hatırladı.