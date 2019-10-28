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, ile 6 resmi maçta 5 yenilgi aldı

TFF 1. Lig'in son sırasında bulunan , Teknik Direktör ile çıktığı 6 resmi maçta 5 yenilgi aldı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 28.10.2019 11:29
Eskişehirspor, Coşkun Demirbakan ile 6 resmi maçta 5 yenilgi aldı

Fuat Çapa'nın ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Coşkun Demirbakan, siyah-kırmızılıların ligdeki kötü gidişatına dur diyemedi. Demirbakan ile 6 resmi müsabakaya çıkan Es-Es, 5 defa sahadan puansız ayrıldı.

Eskişehir temsilcisi, Demirbakan yönetiminde ki tek galibiyetini Menemenspor'a karşı 3-0'lık skorla aldı. Eskişehirspor, Menemen galibiyetinin ardından sırasıyla; Ziraat Türkiye Kupası Üçüncü Turu'nda Diyarbakırspor'a 2-1, Hatayspor'a 1-0, Karagümrük'e 3-1, Akhisar Belediyespor'a 2-1 ve son olarak Giresunspor'a da 3-1 mağlup oldu.

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Eskişehirspor, Coşkun Demirbakan ile 6 resmi maçta 5 yenilgi aldı
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