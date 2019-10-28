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ve 'da adayları netleşiyor!

'de sezona istediği başlangıcı yapamayan ve 'da kulisler hareketleniyor. Sezona yönetiminde başlayan, ardından deneyimli çalıştırıcı ile yollarını ayırıp ile anlaşan Kayserispor, Aybaba'nın da takımdan ayrılmasıyla birlikte yeni hoca arayışlarına başladı. İşte detaylar...

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 29.10.2019 02:05
Gençlerbirliği ve Kayserispor'da teknik direktör adayları netleşiyor!

Süper Lig'e bu sezon yeniden yükselen ve Mustafa Kaplan'a emanet edilen Gençlerbirliği ise kötü gidişatın faturasını Kaplan'a kesti. Mustafa Kaplan ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, yeni hoca adayı da kulislerde konuşulmaya başlandı.

Sporundibi.com'da yer alan Levent Ümit Erol'un özel haberine göre Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Samet Aybaba olacak. Başkent ekibinde yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken, Aybaba'nın bu nedenle Kayserispor'u bıraktığı iddia edildi.

Öte yandan Kayserispor'un ise takımı Tayfur Havutçu ya da Mesut Bakkal'a emanet edeceği ortaya atıldı.

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Gençlerbirliği ve Kayserispor'da teknik direktör adayları netleşiyor!
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