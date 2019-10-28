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Malatyaspor tam gaz

’ın öğrencileri, evinde ’u 4 golle devirerek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Donald, Jahovic (penaltı), Bifouma ve Rienstra’nın (kendi kalesine) golleriyle kazanan ekibi, 3’te 3 yaptı

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Malatyaspor tam gaz
Sergen Yalçın yönetimindeki BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında karşı karşıya geldiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yenerek "Yarışta ben de varım" dedi. İlk yarıyı Donald'ın 14. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapatan sarısiyahlılar, ikinci yarının büyük bölümünde maçın hakimiydi. 77'de Jahovic'in penaltı golüyle farkı ikiye çıkartan Malatya ekibi, son 5 dakikaya girerken Bifouma ile 3-0'ı buldu. Son anlarda ise Rienstra'nın geri pasında büyük bir hatayla ayağının altından topu kaçıran Kayserispor kalecisi Lung, golü ağlarında gördü ve maç 4-0 sona erdi.
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Malatyaspor tam gaz
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