Malatyaspor tam gaz

Sergen Yalçın yönetimindeki BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında karşı karşıya geldiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yenerek "Yarışta ben de varım" dedi. İlk yarıyı Donald'ın 14. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapatan sarısiyahlılar, ikinci yarının büyük bölümünde maçın hakimiydi. 77'de Jahovic'in
penaltı golüyle farkı ikiye çıkartan Malatya ekibi, son 5 dakikaya girerken Bifouma
ile 3-0'ı buldu. Son anlarda ise Rienstra'nın geri pasında büyük bir hatayla ayağının altından topu kaçıran Kayserispor kalecisi Lung, golü ağlarında gördü ve maç 4-0 sona erdi.