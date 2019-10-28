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'in zirvesinde rekabet kızışıyor! Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 10. hafta fikstürü...

'in 9. haftası bugün oynanan maçının ardından tamamlandı. 2-2'lik beraberlikle biten karşılaşmanın ardından Süper Lig puan durmunun nasıl şekillendiği yoğun olarak araştırılıyor. 'un lider koltuğunda oturduğu ligde yakın takipte ilerleyişini sürdürdü. Öte yandan futbolseverler arama motorlarında yoğun olarak Süper Lig puan durumu ile ilgili yoğun araştırmalarını sürdürüyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 9. hafta maçlarının ardından süper Lig'de puan tablosu nasıl şekillendi? İşte güncel puan tablosu ve 10. hafta fikstürü...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 22:44 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 22:48
Süper Lig'in zirvesinde rekabet kızışıyor! Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 10. hafta fikstürü...
Ligin 9. haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Aytemiz Alanyaspor, 18 puanla liderliğini sürdürdü Süper Lig'in 9. haftası oynanan tek karşılaşmayla sona erdi.

Haftanın son karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.

Deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, liderliğini sürdürdü.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de 9. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:

Takımlar O G B M A Y AV P
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. AYTEMİZ ALANYASPOR 9 5 3 1 19 11 8 18
2. FENERBAHÇE 9 5 2 2 18 9 9 17
3. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 9 5 1 3 22 10 12 16
4. TRABZONSPOR 9 4 4 1 19 12 7 16
5. DEMİR GRUP SİVASSPOR 9 4 3 2 16 11 5 15
6. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 9 4 3 2 16 12 4 15
7. GALATASARAY 9 3 4 2 9 9 0 13
8. BEŞİKTAŞ 9 3 3 3 11 12 -1 12
9. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 9 3 3 3 11 13 -2 12
10. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 9 3 3 3 14 18 -4 12
11. KASIMPAŞA 9 3 2 4 12 13 -1 11
12. YUKATEL DENİZLİSPOR 9 3 2 4 9 10 -1 11
13. ÇAYKUR RİZESPOR 9 3 2 4 10 16 -6 11
14. ANTALYASPOR 9 3 2 4 10 17 -7 11
15. GÖZTEPE 9 2 3 4 8 11 -3 9
16. MKE ANKARAGÜCÜ 9 2 3 4 6 13 -7 9
17. GENÇLERBİRLİĞİ 9 1 3 5 12 14 -2 6
18. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 9 0 4 5 8 19 -11 4

Ligde 10. haftanın maç programı şöyle:

1 Kasım Cuma:

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

2 Kasım Cumartesi:

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

17.30 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

3 Kasım Pazar:

14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)

16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

4 Kasım Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü (Eryaman)

HAFTANIN SONUÇLARI

  • Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 2-0
  • Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: 2-1
  • Gaziantep Futbol Kulübü-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
  • Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 5-1
  • BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-0
  • Göztepe-Kasımpaşa: 1-4
  • Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: 0-2
  • Beşiktaş-Galatasaray: 1-0
  • Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 2-2

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Süper Lig'in zirvesinde rekabet kızışıyor! Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 10. hafta fikstürü...
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