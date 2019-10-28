Süper Lig'in zirvesinde rekabet kızışıyor! Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 10. hafta fikstürü...

Haftanın son karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.
Deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, liderliğini sürdürdü.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Süper Lig'de 9. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|9
|5
|3
|1
|19
|11
|8
|18
|2.
|FENERBAHÇE
|9
|5
|2
|2
|18
|9
|9
|17
|3.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|9
|5
|1
|3
|22
|10
|12
|16
|4.
|TRABZONSPOR
|9
|4
|4
|1
|19
|12
|7
|16
|5.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|9
|4
|3
|2
|16
|11
|5
|15
|6.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|9
|4
|3
|2
|16
|12
|4
|15
|7.
|GALATASARAY
|9
|3
|4
|2
|9
|9
|0
|13
|8.
|BEŞİKTAŞ
|9
|3
|3
|3
|11
|12
|-1
|12
|9.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|9
|3
|3
|3
|11
|13
|-2
|12
|10.
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|9
|3
|3
|3
|14
|18
|-4
|12
|11.
|KASIMPAŞA
|9
|3
|2
|4
|12
|13
|-1
|11
|12.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|9
|3
|2
|4
|9
|10
|-1
|11
|13.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|9
|3
|2
|4
|10
|16
|-6
|11
|14.
|ANTALYASPOR
|9
|3
|2
|4
|10
|17
|-7
|11
|15.
|GÖZTEPE
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|-3
|9
|16.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|9
|2
|3
|4
|6
|13
|-7
|9
|17.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|9
|1
|3
|5
|12
|14
|-2
|6
|18.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|9
|0
|4
|5
|8
|19
|-11
|4
Ligde 10. haftanın maç programı şöyle:
1 Kasım Cuma:
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)
2 Kasım Cumartesi:
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
17.30 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
20.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
3 Kasım Pazar:
14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)
16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
4 Kasım Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü (Eryaman)
HAFTANIN SONUÇLARI