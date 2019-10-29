1074 Çankırıspor - Rizespor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında, Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor, Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Çankırı Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayan karşılaşmayı hakem Caner Ak yönetiyor. Ak'ın yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Furkan Ürün yapıyor. 1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

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NOT: Saat 13.45'ten itibaren Niğde Anadolu - Antalyaspor maçıyla birlikte dönüşümlü yayınlanacaktır.