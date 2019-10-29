Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > 1074 Çankırıspor - Rizespor (Canlı)

- (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında , Çaykur 'u konuk ediyor. 1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

Giriş Tarihi: 29.10.2019 12:47 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 13:01
1074 Çankırıspor - Rizespor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında, Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor, Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Çankırı Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayan karşılaşmayı hakem Caner Ak yönetiyor. Ak'ın yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Furkan Ürün yapıyor. 1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

1074 ÇANKIRISPOR - RİZESPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!


NOT: Saat 13.45'ten itibaren Niğde Anadolu - Antalyaspor maçıyla birlikte dönüşümlü yayınlanacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
1074 Çankırıspor - Rizespor (Canlı)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN