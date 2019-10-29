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'den taraftarların kampanyasına destek

Kulübü Başkanı , siyah-beyazlı taraftarların başlattığı "OmuzOmuzaKartalYuvasına" kampanyasına destek verdi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 29.10.2019 20:03
Ahmet Nur Çebi'den taraftarların kampanyasına destek

Kampanyaya destek amacıyla Kartal Yuvası'ndan alışveriş yapan Çebi, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı taraftarların ürünlere ilgi göstereceğine inandığını belirtti.

Başkan seçildiği gün katılımcı ve paylaşımcı olacakları yönünde vaatlerde bulunduğunu hatırlatan Çebi, şunları söyledi:

"Her Beşiktaş taraftarının Beşiktaş'a katkı vermek mecburiyeti değil hakkı var. Yapmak istiyorlar. Sadece yolunu yordamını göstermemiz ve onların önünü açmamız gerekiyordu. Böyle bir kampanya başlatan taraftarlara hem teşekkür ediyorum hem devamını daha yukarı doğru çekerek yürütmelerini diliyorum. Her türlü desteği onlardan alıyoruz. Onlar olmadan birçok şeyi başaramıyoruz. Beşiktaş onlarla beraber yukarıya çıkacak, onlarla zor günleri aşacak. Hadi gelin yapalım şu işi, destek verelim. Umuyorum ki kamuoyuna müthiş bir kampanyanın yürüdüğünü ve sonuçlandığını göstereceğiz."

Kampanyaya destek amacıyla bir tişört ve akrabasının yeni doğan bebeği için hediyeler aldığını kaydeden Çebi, "Kimse bana göre alışveriş yapmasın, ihtiyacına göre alışveriş yapsın." değerlendirmesinde bulundu.

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Ahmet Nur Çebi'den taraftarların kampanyasına destek
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