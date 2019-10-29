Hekimoğlu Trabzon: 3 - Menemenspor: 0

TFF 2'nci Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında sahasında konuk ettiği TFF 1'inci Lig takımı Ekol Göz Menemenspor'u 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Menemenspor ise bu turda Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

STAT: Vakfıkebir İlçe

HAKEMLER: Adem Sarıtaş xxx, Nurettin Dinçer Demir xxx, Hüseyin Can xxx

HEKİMOĞLU TRABZON: Bekir xxx- Talha xxx, Emre xxx, Bahadır xxx (Dk.69 Dede xx), Volkan xxx, Emrullah xxx, Hakan xxx, Caner xx(Dk.60 Mertcan xx), Murat Cem xxx (Dk.86 Taha), Ali xxxx, Muhammet Haşim xxx

MENEMENSPOR: Amir x- Alberk x(Dk.76 Mehmet x), Semih x, Diakite x, Furkan x, Muhammed Ali x(Dk.70 Murat Erdemir x), Ibrahim Sangare x, Galip xx, Olatunbosun x, Halil İbrahim x(Dk.59 Murat Elkatmış x), Hüseyin x

GOLLER: Dk.41 Murat Cem, Dk.52 ve 88 Ali (Hekimoğlu Trabzon)

SARI KARTLAR: Mertcan, Emrullah (Hekimoğlu Trabzon)

