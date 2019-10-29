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yıldızlaştı; , Valladolid'i farklı yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) , Valladolid'i 5-1 yendi. Arjantinli yıldız 2 gol ve 2 asistle yıldızlaşırken kariyerinin 50. frikik golüne imza attı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 30.10.2019 01:57
Lionel Messi yıldızlaştı; Barcelona, Valladolid'i farklı yendi

Lige istediği gibi başlayamayan Barcelona, 10. hafta mücadelesinde Valladolid'i Camp Nou'da ağırladı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım, 2. dakikada Clement Lenglet'in golü ile öne geçti. Valladolid 15. dakikada Kiko Olivas'ın attığı golle skoru eşitlese de Barcelona, 29. dakikada Arturo Vidal, 34 ve 72. dakikalarda Lionel Messi ve 77. dakikada Luis Suarez'in attığı gollerle maçtan 5-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran Barcelona ligde 1. sıraya yerleşirken, Valladolid 14 puanda kaldı.

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Lionel Messi yıldızlaştı; Barcelona, Valladolid'i farklı yendi
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