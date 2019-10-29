Okan Buruk: En rahat maçımızdı!

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor beraberliği ile yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. 1. dakikadan itibaren maçın hakimi olduklarını vurgulayan Buruk," dedi.diyen Buruk, yedikleri 2. golden önce de faul vurgusu yaptı: "Mert'in önünde Novak'ın çıkartmaması… Maç 6 dakika niye uzadı, anlamadım, ne oldu 6 dakikalık?Ligin ilk 2 haftasında puan alamayan Başakşehir, ardından 4 galibiyet ve 3 beraberlikle hiç yenilmedi...