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: En rahat maçımızdı!

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Okan Buruk: En rahat maçımızdı!
Trabzonspor beraberliği ile yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. 1. dakikadan itibaren maçın hakimi olduklarını vurgulayan Buruk, "Oyunu biz oynadık, biz yönettik, pozisyonlara girdik, her şeyi yaptık" dedi. "Belki bu sene en rahat maçımızı oynadık" diyen Buruk, yedikleri 2. golden önce de faul vurgusu yaptı: "Mert'in önünde Novak'ın çıkartmaması… Maç 6 dakika niye uzadı, anlamadım, ne oldu 6 dakikalık? Futbol bu, herkes bu yüzden seviyor. Son dakika golleri üzer ama futbolda var."

HERKESİ 7 BİTİRDİ!
Ligin ilk 2 haftasında puan alamayan Başakşehir, ardından 4 galibiyet ve 3 beraberlikle hiç yenilmedi...
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Okan Buruk: En rahat maçımızdı!
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