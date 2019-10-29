Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Tokatçı hocaya büyük ceza!

Tokatçı hocaya büyük ceza!

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Tokatçı hocaya büyük ceza!
Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, antrenör Halit Kurt'un cezasını kesti... 1 Ekim 2016'da oynanan Kayseri İY maçında, antrenörlüğünü yaptığı Kayseri Meysuspor amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat atan ve hakaretler savuran Kurt'a, Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddeleri gereğince 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 resmi müsabakadan men cezası verildi. Savunması istenen Kurt, disiplin ihlaline konu fiiller gerçekleştirdiği tarihte henüz kulüple sözleşme imzalamadığını, söz konusu müsabakada resmi görevli olmadığını, fiilleri motivasyon, amacıyla gerçekleştirdiğini ve olay sebebiyle özür dilediğini belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tokatçı hocaya büyük ceza!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN