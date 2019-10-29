Tokatçı hocaya büyük ceza!

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, antrenör Halit Kurt'un cezasını kesti... 1 Ekim 2016'da oynanan Kayseri İY maçında, antrenörlüğünü yaptığı Kayseri Meysuspor
amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat atan ve hakaretler savuran Kurt'a, Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddeleri gereğince 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 resmi müsabakadan men cezası verildi. Savunması istenen Kurt, disiplin ihlaline konu fiiller gerçekleştirdiği tarihte henüz kulüple sözleşme imzalamadığını, söz konusu müsabakada resmi görevli olmadığını,
fiilleri motivasyon, amacıyla gerçekleştirdiğini ve olay sebebiyle özür dilediğini belirtti.