Tokatçı hocaya büyük ceza!

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Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, antrenör Halit Kurt'un cezasını kesti...amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat atan ve hakaretler savuran Kurt'a, Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddeleri gereğince 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 resmi müsabakadan men cezası verildi. Savunması istenen Kurt, disiplin ihlaline konu fiiller gerçekleştirdiği tarihte henüz kulüple sözleşme imzalamadığını,fiilleri motivasyon, amacıyla gerçekleştirdiğini ve olay sebebiyle özür dilediğini belirtti.