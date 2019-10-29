Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur heyecanı bugün başlıyor

BUGÜN
13.00 Hekimoğlu Trabzon-E.G.Menemen
13.00 1074 Çankırı-Ç.Rize A Spor
13.00 Altınordu-Amed Sportif Faaliyetler
13.45 Niğde Anadolu-Antalyaspor A Spor
14.30 Eyüpspor-İttifak Holding Konya A Spor
16.30 Altay-Görelespor A Spor
18.30 Adanaspor-Diyarbekirspor A Spor
20.30 Aytemiz Alanya-İnegöl A Spor
YARIN
13.00 Vanspor-Sancaktepe
13.00 Gümüşhane-Yılport Samsun
13.00 GMG Kastamonu-A.24Erzincan A Spor
13.30 Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdaresi
13.30 Payasspor-Manisa Futbol Kulübü
14.00 Fatih Karagümrük-Bandırmaspor
14.00 İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecik
14.00 Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor
14.30 B.B.Erzurum-Bodrum Bld.Bodrum A Spor
16.30 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor A Spor
18.30 Göztepe-Sivas Belediyespor A Spor
20.30 Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe A Spor
PERŞEMBE
13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor A Spor
13.45 Başkent Akademi-DG.Sivasspor A Spor
14.30 Kırklareli-MKE Ankaragücü A Spor
16.30 İ.M. Kayserispor-Bayrampaşa A Spor
18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor A Spor
20.30 Yukatel Denizli-İçel İY. A Spor