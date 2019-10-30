A Spor'da kupa heyecanı sürüyor

13.00* GMG Kastamonu-A.24Erzincan A Spor

13.45* Kemerspor 2003-Kasımpaşa A Spor

14.30* B.B.Erzurum-Bodrum Bld.Bodrum A Spor

16.30 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor A Spor

18.30 Göztepe-Sivas Belediyespor A Spor

20.30 Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe A Spor

*Maçlar dönüşümlü yayınlanacaktır.

Lider Alanyaspor kupada da coştu

SÜPER Lig'de bu sezon büyük bir çıkış yakalayarak 1. sırayı kapan ve zirveye ambargo koyan Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na da iyi başladı. Sahasında TFF 2. Lig ekibi İnegölspor'u konuk eden turuncu-yeşilliler, 24. dakikada Tasos Bakasetas ile 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarında ise 2 dakikada 2 gol oldu. 44'te Bammou, 45'te ise Bakasetas İnegöl filelerini havalandırarak farkı 3'e çıkardı. Mücadelenin ikinci yarısında başka gol sesi çıkmayınca Alanyaspor, 3-0'lık galibiyetle adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Konyaspor'a Eyüpspor şoku

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig takımlarından Eyüpspor, normal süresi 0-0 berabere biten maçta Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'u uzatmada 1-0 yenerek 5. tura yükseldi. Konyaspor 16. dakikada gole çok yaklaştı. Bajic'in şutunda top üst direkten döndü. 103. dakikada Eren Taşkın'ın uzun pasında topla buluşan Harun Özcan, savunma oyuncularını çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla Eyüpspor'u bir üst tura taşıdı. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman maç sonu, "Ya oyuncu ya antrenör bir şekilde bedel ödemeli" dedi. Konyaspor Twitter hesabından ise bu sözler sonrasında 'Seviyoruz seni' başlığıyla Aykut Kocaman videosu paylaşılarak tecrübeli hocaya destek mesajı verildi.

Altınordu-Amed Sportif: 3 - 1

TFF 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan Altınordu, Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibi Amed Sportif'i yenerek morallendi. Galibiyeti getiren goller Anıl (2) ve Yasin'den geldi.

Hekimoğlu Trabzon-E.G. Menemen: 3 - 0

TFF 2'nci Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon, 4'üncü tur maçında TFF 1'inci Lig takımı Ekol Göz Menemen'i Murat Cem ve Ali'nin (2) golleriye mağlup etti.

Niğde Anadolu-Antalya: (pen) 2 - 3

ANTALYASPOR, TFF İkinci Lig temsilcisi Niğde Anadolu'yu normal ve uzatma süreleri 0-0 biten maçta penaltılarla saf dışı bırakarak, kupada 5. tura çıktı.

1074 Çankırı-Çaykur Rize: 1 - 3

ÇAYKUR Rizespor, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden 1074 Çankırıspor karşısında 3-1 kazanıp turladı. Yeşilmavili ekibin golleri Barış Alıcı (2) ve Scepovic'ten geldi.

Altay-Görelespor: 1 - 0

İZMİR temsilcisi Altay, Görele'yi yenip kupada adını bir üst tura tek golle yazdırdı. Altay'a zaferi getiren golü 90. dakikada Hasan Namazcı kendi ağlarına yolladı.

Adanaspor-Diyarbekirspor: 3 - 0

TFF 1. Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 3. Lig ekibi Diyarbekirspor'u 3 farklı mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Turuncubeyazlılara galibiyeti getiren 3 golü de Ahmet Dereli kaydetti.