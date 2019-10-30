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Biri değil hepsi golcü

ile 10’ar futbolcu ile gol sevinci yaşarken, skor paylaşımında ligin zirvesini paylaştı

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Biri değil hepsi golcü
FENERBAHÇE'NIN 18, Trabzonspor'un 19 golü 10 farklı futbolcudan geldi. Sarı-lacivertliler; Muriqi, Moses, Rodrigues, Emre, Ozan, Tolga, Gustavo, Zanka, Dirar ve Ferdi'nin ayağından gol sevinci yaşadı. Trabzonspor ise Sörloth, Sturridge, Ekuban, A.Ömür, Nwakaeme, Sosa, Pereira, Novak, Avdijaj ve Yusuf'la gol buldu. Her iki takımda da skor, oyuncular arasında eşit olarak paylaşıldı. Şampiyonluk iddiası bulunan diğer takımlar arasında ise bu sayı hayli geride kaldı. Lider Alanyaspor, 9 haftada sadece 5 oyuncusunun (Cisse, Bakasetas, Fernandes, Bammou, Ceyhun) ayağından gol buldu. Galatasaray 6, Başakşehir 7, Beşiktaş ise 8 oyuncusundan gol katkısı alabildi.
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Biri değil hepsi golcü
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