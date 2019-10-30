Biri değil hepsi golcü

FENERBAHÇE'NIN 18, Trabzonspor'un 19 golü
10 farklı futbolcudan
geldi. Sarı-lacivertliler; Muriqi, Moses, Rodrigues, Emre, Ozan, Tolga, Gustavo, Zanka, Dirar ve Ferdi
'nin
ayağından gol sevinci
yaşadı. Trabzonspor
ise Sörloth, Sturridge
, Ekuban, A.Ömür, Nwakaeme, Sosa, Pereira, Novak, Avdijaj ve Yusuf
'la gol buldu.
Her iki takımda da
skor, oyuncular arasında
eşit olarak paylaşıldı.
Şampiyonluk iddiası
bulunan diğer takımlar
arasında ise bu sayı
hayli geride kaldı. Lider
Alanyaspor, 9 haftada
sadece 5 oyuncusunun (Cisse, Bakasetas, Fernandes, Bammou, Ceyhun)
ayağından gol
buldu. Galatasaray 6, Başakşehir 7, Beşiktaş ise 8
oyuncusundan
gol katkısı alabildi.