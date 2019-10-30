Biri değil hepsi golcü

BUGÜN NELER OLDU

FENERBAHÇE'NIN10 farklı futbolcudangeldi. Sarı-lacivertliler;'ninayağından gol sevinciyaşadı. Trabzonsporise'la gol buldu.Her iki takımda daskor, oyuncular arasındaeşit olarak paylaşıldı.Şampiyonluk iddiasıbulunan diğer takımlararasında ise bu sayıhayli geride kaldı. LiderAlanyaspor, 9 haftadasadece 5 oyuncusununayağından golbuldu.oyuncusundangol katkısı alabildi.