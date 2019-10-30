Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Borussia Dortmund sahasında turladı! - Borussia Dortmund 2 - 1 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU)

sahasında turladı! - Borussia Dortmund 2 - 1 (MAÇ SONUCU)

2. turunda sahasında 'nde ile aynı grupta bulunan 'ı 2-1 yenerek bir üst tura çıktı. İşte karşılaşmadan detaylar...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 31.10.2019 02:20
Borussia Dortmund sahasında turladı! - Borussia Dortmund 2 - 1 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU)

Almanya Kupası 2. turunda Borussia Dortmund, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Borussia Dortmund, UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile yanı grupta bulunan Borussia Mönchenglabach'ı Signal Iduna Stadı'nda konuk etti.

İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan karşılaşmanın 71. dakikasında Borussia Mönhengladbach Marcus Thuram'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Müsabakanın 77. ve 80. dakikalarında Julian Brandt ile üst üste iki gol bulan Borussia Dortmund karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlılar böylelikle bir üst tura yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borussia Dortmund sahasında turladı! - Borussia Dortmund 2 - 1 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN