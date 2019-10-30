Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bodrumspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 1. Lig takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bodrumspor'u konuk ediyor. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Yakup Özhan... Özhan'ın yardımcılıklarını Mustafa Onur Özgenç ve Mert Bulut yapıyor. Saat 14.30'da başlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bodrumspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - BODRUMSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

GOLLER:

Dk. 2 Gilles Sunu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Dk. 7 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Dk. 57 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Dk. 62 Seyid Ahmet Han (Bodrumspor)