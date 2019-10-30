Gol düellosunun galibi Liverpool! Liverpool 5 - 5 Arsenal (Penaltılar 5-4) - MAÇ SONUCU

İngiltere Lig Kupası son 16 turu maçında Anfield Road gol düellosuna sahne oldu. Liverpool ile Arsenal'in karşı karşıya geldiği maçta. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 24 Eylül'deki Nottingham Forest maçının ardından Liverpool ilk kez Liverpool karşısında maça ilk 11'de başladı. İki takımın 10 gole izma attığı karşılaşmada normal süre içerisin iki takım maçı 5-5'lik beraberlikle noktaladı. Bitiş düdüğünün ardından seri penaltı vuruşlarına geçilen maçta Liverpool 5-4'lük sonuçla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Liverpool'a çeyrek finali Mustafi (KK), Milner (P), Chamberlain ve Origi'nin 2 golü getirirken. Arsenal'in gollerini Torreira, Martinelli (2), Niles ve Willock kaydetti.

Karşılaşmada 65 dakika süre bulan Mesut Özil takımının 4. golünün asistine imza attı.