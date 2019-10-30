İstanbulspor: 5 - Büyükçekmece Tepecikspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği TFF 3. Lig ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor'u uzatmalarda 5-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmiş oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Allahyar'ın kaleci Ramazan'ı geçerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

44. dakikada ceza yayı önünden Kayhan Ardıç'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

65. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Zafer'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde Mehmet Yeşil'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90+3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Hasan Demir'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

101. dakikada sağ taraftan Kağan Miray Bağış'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Papa'nın dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2

113. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Kağan Miray Bağış topla buluştu. Kağan Miray, ceza sahası içinde bulunan Muhsin'e pasını aktardı. Muhsin'in kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 4-2

119. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Papa'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 5-2



Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xx, Fatih Söyler xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx

İSTANBULSPOR: Umut Kaya xx, Mehmet Yeşil xx, Etoga xx, Okan Saraçoğlu xx (Onur Ergün dk. 59 x), Yavuzhan Keleşoğlu xx (Ali Dere dk. 106 x), Oğuzhan Berber xx, Berkay Görmez xx, Kağan Miray Bağış xx, Zafer Şensoy xx (Papa dk. 71 xxx), Yunus Emre Yalçın xx (Muhsin Yıldırım dk. 86 x), Allahyar xxx

Yedekler: Yusuf Aklan, Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz, Mensah, Muhammed Demirci, Oğuzhan Akgün

Teknik Direktör: Fırat Gül

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Ramazan Üstündağ xx, Enes Yılmaz xx, Özkan Zileli xx, Alper Sürücü xxx, Emre Usta xx, Halil İbrahim Pekşen xx (Berkay Ceylan dk. 46 x), Yunus Yaşar xx (Furkan Zengin dk. 87 ?), Sefer Kanıtemiz xxx (Hakan Esa dk. 106 x), Kayhan Arduç xxx, Yunus Yaşar xx, Mert Türkileri xxx (Aykut Sevim dk. 73 x)

Yedekler: Emirhan Emir, Emrah Pehlivanoğlu, Rıdvan Okuş

Teknik Direktör: Enver Şen

Goller: Allahyar (dk. 26), Mehmet Yeşil (dk. 65), Papa (dk. 101 ve 119), Muhsin Yıldırım (dk. 113) (İstanbulspor) Kayhan Ardıç (dk. 44), Hasan Demir (dk. 90+3) (Büyükçekmece Tepecikspor)

Sarı kartlar: Okan Saraçoğlu, Mehmet Yeşil, Yunus Emre Yalçın (İstanbulspor), Mert Türkileri (Büyükçekmece Tepecikspor)