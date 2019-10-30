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, Lig Kupası'nda 'yi eleyerek turladı! - Chelsea 1 - 2 ManU (MAÇ SONUCU)

son 16 tur karşılşamasında , 'yi 2-1'lik skorla yenerek üst tura yükseldi. İşte maçın detayları...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 31.10.2019 01:40
Manchester United, Lig Kupası'nda Chelsea'yi eleyerek turladı! - Chelsea 1 - 2 ManU (MAÇ SONUCU)

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United, Chelsea'yi 2-1 yenerek adını üst tura yazdıran taraf oldu.

Kupanın son 16 turunda, Chealse Stamford Bridge stadında Manchester United'ı ağırladı.

Manchester United 25. dakikada Marcus Rashford'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Soyunma odasına mağlup giden Chelsea, Michy Batshuayi'nin 61. dakikada attığı golle eşitliği sağlasa da Rashford 73. dakikada ağları bir kez daha sarstı ve Manchester United konuk olduğu Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

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Manchester United, Lig Kupası'nda Chelsea'yi eleyerek turladı! - Chelsea 1 - 2 ManU (MAÇ SONUCU)
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