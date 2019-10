Serbest Kürsü: Galatasaray'a ihanet edenler var

LEVENT TÜZEMEN: Sonuçlardaki dengesizliğin nedeni, Terim'in kadro istikrarı için aynı isimlerle oynamasıdır. Görünen o ki forma şansı bulan oyuncular bu istikrara ihanet ettiler.

AHMET ÇAKAR: Falcao problemi büyük. Aldığı para diğer oyuncuların iki katından fazla. Üstelik çok şaşaalı karşılandı. Bu, diğer oyuncuları ahuzursuz etmiş olabilir.

MURAT ÖZBOSTAN: G.Saray'ı krizden kim kurtaracak? Terim, Ocak'ta operasyon olacağını söyledi. Yönetim bir değişime izin verir mi?

LEVENT TÜZEMEN: Maalesef yeni yabancı transferler Melo, Ujfalusi, Elmander gibi aidiyet duygusunu yaşamıyorlar. Bu yabancılar olaya sadece profesyonel olarak bakıyorlar. Ocak ayında G.Saray, oyuncu değişikliklerine gidecektir. Terim, yerli oyuncu sayısını da çoğaltacaktır. Sonuçlardaki dengesizliğin nedeni, Terim'in kadro istikrarını yakalama adına aynı oyuncularla oynama isteğidir. Görünen o ki forma şansı bulan oyuncular bu istikrara ihanet ettiler. PSG ve Real Madrid maçlarında alınan yenilgilere rağmen taraftarlarca alkışlanan oyunu, aynı oyuncuların lige taşımamaları aidiyet duygusunun olmadığını gösteriyor.

İSKENDER GÜNEN: G.Saray'da kadro değişse de değişmeyen tek şey deplasmanda alınan sonuçlar... Anımsanacağı gibi şampiyon oldukları son iki yılda da deplasmanlarda başarısı yok. Ama beklenti büyük olduğu için bunu herkes kriz olarak yorumlamakta. Ocak ayında bir operasyon yapılacağını düşünmüyorum. Çünkü mali durum ortada.

GÜRCAN BİLGİÇ: Geçen sezon da benzer sorunları yaşıyordu Galatasaray. İlk yarı Onyekuru, ikinci devre de Belhanda-Feghouli ikilisinin müthiş formuyla sorunlarını çözdü. Yine de sekiz puan geriden gelip şampiyon olmasının temelinde bu performans değil, Başakşehir'in sürpriz kayıpları rol oynadı. Başarı doğru özeleştiri yapmalarını engelledi. Terim'in üstüne yüklenmiş başarı hikâyesi var. Dolayısı ile bugünkü sorumlu da Fatih hoca. Takımdan şikâyet ediyorsa, kendisi bir şeyleri eksik yapmış demektir. Kulüp doktorunun açıklamasıyla Falcao da hedef tahtasına kondu. Baskıyı gören oyuncu "kaçmaya" başladı. Bu durumda daha iyi olunamaz. Galatasaray kötüye gidecek.

AHMET ÇAKAR: Futbolcularda ciddi bir isteksizlik ve vurdumduymazlık görünüyor. Falcao problemi de büyük. Aldığı para diğer oyuncuların iki katından fazla. Üstelik şaşaalı karşılandı. Bu diğer oyuncuları huzursuz etmiş olabilir. Bu oyuncular, "Takımı biz iki sene üst üste şampiyon yaptık. Falcao'ya yapılan muamelenin onda biri bize yapılmadı. Şimdi çıksın golleri o atsın" diyor olabilirler. Terim'i iyi tanırım. Egosu çok yüksektir. Eğer Süper Lig'de bu inişli çıkışlı trafik devam eder ve Avrupa'dan da elenirse Terim'in ayrılacağını düşünüyorum.

FATİH DOĞAN: G.Saray sezon başında yapması gereken eleştiriyi hasıraltı ettiği için bugün bu sorunları yaşıyor. Yönetim ayrı telden çalıyor, Terim ayrı telden. Belhanda olmak üzere birçok futbolcu ne G.Saray formasının değerinin ne de sürecin farkında. Bu umursamazlık ortadan kalkmadan G.Saray geleceğini aydınlatamaz. G.Saray bir çıkış yolu oluşturacaksa Ocak'ı beklemeden Belhanda'yı kadro dışı bırakarak ya da konuşup sorunu çözerek başlamalı.

BİR ÇİÇEKLE BAHAR GELMEZ!

GÜRCAN BİLGİÇ: Galatasaray galibiyeti dibe vurup yükselen Beşiktaş'ın yüzeyde aldığı ilk nefes olabilir.

İSKENDER GÜNEN: Bir çiçekle bahar gelmez ama derbi zaferi takımın öz güvenini yeniden kazanmasını sağladı.



Murat ÖZBOSTAN: Beşiktaş, G.Saray'ı yenerek gerisindeki her olumsuz tabloya set çektiğini düşünüyor. Sizce bu galibiyet bir ivme yaratır mı?

DOĞAN: Braga maçında hem Beşiktaş takımı hem de Abdullah Avcı büyük itibar kaybetmişti. G.Saray maçı kaybedilseydi sözleşmelerin bazı futbolcuları ve Avcı'yı kulüpte tutması imkânsız hale gelebilirdi. Bu açıdan G.Saray maçı tarihi bir fırsattı. Avcı ve oyuncuları bu fırsatı iyi değerlendirdi. Bu 3 puandan öte bir galibiyet. Herkesi kendine getirme, ölçülü davranma ve hedefe odaklanma fırsatını verdi. Bu galibiyetin Beşiktaş için yeni bir başlangıç olacağına inanıyorum. Bu moral-motivasyon Kartal'ı yukarı doğru çekecektir. Ancak oyuncuların bu hırsı ve karakteri gelecek maçlara da aynı ölçüyle yansıtması şartıyla.

GÜNEN: Bir çiçekle bahar gelmez ama G.Saray maçında alınan bu sonuç moral-motivasyonu ve de oyuncuların öz güvenlerini kazanması açısından önemli. Avcı için de bu maçta eğer başarısız bir sonuç ortaya çıksaydı daha farklı sorunlar meydana gelebilirdi. Yeni bir teknik adamla sezon başlangıçlarında bir takım sorunlar ortaya çıkar. Beşiktaş'ın en büyük şanssızlıklarından biri ise ideal bir kadroya sahip olamaması. Çünkü sakatlıklar bunun için büyük bir etken. Geçen yılın formda oyuncularının da performans düşüklükleri gerekli sonuçların bir türlü alınamamasına neden oldu. Eğer Beşiktaş bundan sonraki 2-3 haftalık periyotta istediği sonuçları alabilirse sezon başı oluşan olumsuz hava olumluya döner.

TÜZEMEN: Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığa seçilmesi kasvetli havayı güneşli havaya çevirdi. Çalışanından futbolcusuna kadar yönetim paraları ödedi. Bu davranış oyuncularda güven ortamı yarattı. Kazanılan 3 puan ciddi bir motivasyon olacaktır. Ama son G.Saray galibiyeti dahil Avcı'nın 21 maçta sadece 5 galibiyet alması unutulmamalıdır. Avcı'nın maçtan sonra, "Yarışa geri döndük" lafının yerine oturması için Beşiktaş'ın ligde bir galibiyet serisi yakalaması gerekir.

BİLGİÇ: Bu sadece dibe vurup yükselen Beşiktaş'ın yüzeyde aldığı ilk nefes olabilir. Takım olduklarında, çok koştuklarında, birbirlerine yardım ettiklerinde neler yapabileceklerini gösterdiler. İyi oynayarak değil, iyi "koşarak" kazandılar. Bundan sonrasını getirmek için bu mücadele ritmini korumak zorundalar, çünkü oyuncu kaliteleri sıradan.

BU TRABZON'A SAYGI DUYULUR

ÖZBOSTAN: Trabzonspor atıyor ama bir yandan da yiyor. Yorumunuz nedir?

İskender GÜNEN: Trabzonspor için söylenecek tek söz, 'saygı duyulması gereken takım' olmalı. Çünkü sezon başından beri takımın en önemli oyuncuları sakat. Ama her maç mücadele gücü yüksek ve takım olma bilinciyle hareket eden bir oyuncu topluluğu var. Kötü oynadıkları maçlarda bile pes etmeyen bir takım. En büyük eksiklikleri ise attıkları golden sonra topa daha fazla sahip olup tempoyu bir türlü ayarlayamamaları. Bunun da en önemli nedeni, genç oyuncuların deneyimsizliği. Nereye kadar gidebilirler, bunu şu an kestirebilmek güç ama gösterdikleri performans övgüye değer. Ayrıca Başakşehir'in oynadığı oyun şu an Süper Lig'in üstünde. Özellikle İrfan Can, şu an ülkemizin hücuma dönük en iyi orta saha oyuncusu.



ÇAKAR: Trabzon herkesin aşık olduğu takım haline geldi. Gencecik oyuncularla oynuyorlar, yabancıları bile sanki altyapısından çıkmış gibi mücadele ediyor. Ben Trabzonspor'un sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağını düşünüyorum.

UEFA AVRUPA'NIN EN KİRLİ KURUMU

ÖZBOSTAN: UEFA asker selamları için şimdi de Başakşehir'e soruşturma açtı. Bu bir yıldırma operasyonu mu?



ÇAKAR: UEFA Avrupa'nın en kirli kurumlarından biridir. Koskoca UEFA Başkanı Platini, hırsızlığı nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Naklen yayın hakları, tuhaf sponsor ilişkileriyle kokuşmuş bir kurum. Asker selamı dünyanın her yerinde orduların kullandığı bir semboldür. Asla da siyasi bir yönü yoktur. Hitler selamı ya da çetnik selamı gibi soykırımı mutlak çağrıştıran hareketlerde pek tabii ki cezalar olacak. Hatta bu cezalar acımasız olmalıdır. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörü temizleme operasyonlarına destek vermek her Türk vatandaşının vefa borcudur. Üstelik TSK bu eylemi uluslararası hukuktan aldığı hakla yapıyor. UEFA soruşturma açmış olabilir ama ben ciddi bir yaptırım ya da ceza olacağını düşünmüyorum.

TÜZEMEN: Asker selamının UEFA tarafından soruşturmaya sokulmasını anlamsız buluyorum. Birçok oyuncunun attığı golden sonra kendine özgü sevinme şekli var. Öküz altında buzağı ararsanız bu tür sevinçlere de soruşturma açarsınız. UEFA öncelikle bazı ülkelerde siyahi oyunculara yapılan ırkçılığa karşı önlem almalıdır. Griezmann'ın asker selamı rahatsızlık yaratmıyor, Türk oyuncuların yaptığı asker selamı Avrupa ülkelerine nedense batıyor. Ben Türk oyuncuların asker selamını bir sevinç ve destek gösterisi olarak görüyorum. Avrupa'nın şımarıklığına UEFA'nın alet olmaması gerektiğini düşünüyorum.

DOĞAN: UEFA ikiyüzlü. Bu ikiyüzlülüğünü defalarca gördük. Maalesef UEFA da spora siyaseti karıştırıyor. Türkiye temel güvenlik hakkını kullanıyor. O bölgeye huzur ve adalet götürüyor. Özetle sınırında olan yangına su götürüyor. Londra'dan, Cenevre'den, Nyon'dan buradaki yangını ve barış harekâtını anlamasını beklemiyoruz ama biraz adaletli olmalarını bekliyoruz. Maalesef bu konudaki taraflı duruşları bir kez daha ortaya çıktı.

BİLGİÇ: Eğer Fransa maçında Milli Takım oyuncuları için soruşturma yaptılarsa, Avrupa Ligi'ndeki hareket nedeniyle de benzer tavır takınmaları normal. Bunlardan bir şey çıkmaz. UEFA aslında istikrarlı davranıyor. Bu soruşturmalardan hiçbir şey çıkmayacağını onlar da biliyor. Biz de benzer olaylarda aynı tavır takınılmadığı için yabancılık çekiyoruz sadece.

FARKIN NEDENİ AYKUT KOCAMAN

ÖZBOSTAN: F.Bahçe ideal kadrosuna kavuştu ve gaza bastı. Konyaspor karşısında 5 golle kazandı. Sarı-lacivertliler için neler söylersiniz?

BİLGİÇ: Fenerbahçe yeni bir takım. Son maçta da sekiz oyuncusu bu sene gelenlerdendi. Daha gidecek yolları var. Bu skorun Konyaspor gibi sert bir takım karşısında alınması gerçekten önemli bir mesajdır. Kulübe de takımı desteklemeye başladı ve bize randımanı yükselecek bir takım vadediyorlar.

TÜZEMEN: Fenerbahçe, Konya maçında gövdeli ve görkemli bir galibiyet aldı. Ancak sezon başından beri takımına kompakt bir futbol oynatan Aykut Kocaman'ın F.Bahçe'ye karşı cesur futbol oynatması farklı yenilmesine neden oldu. Aslında Aykut hocanın bu tavrı, Ersun Yanal'a karşı bir düelloydu ve kaybetti. F.Bahçe coşkulu, istekli, başarıya aç oyunculardan kurulu bir takıma sahip. Lig yarışı içinde F.Bahçe'deki bu coşkuyu her maçta göreceğiz.

ÇAKAR: F.Bahçe havaya girdi. Emre ve Kruse sakatlık geçirip de belli dönemler takımdan ayrı kalmazlarsa F.Bahçe şampiyonluğun en önemli favorilerinden biri olmaya devam eder.

DOĞAN: F.Bahçe sol beki sakat, sağ bek de geçici çözümlerle bugüne kadar süreci iyi getirdi. Bütün planlar Kolarov'un transferine göre yapılmıştı ancak olmayınca Hasan Ali'nin sakatlığıyla birlikte sıkıntıya girilmişti. Bugün F.Bahçe beklerine kavuşunca oyunda daha fazla etkin olmaya başladı. Çünkü kanatları iyi çalışmayan bir takımın rakibe ileride baskı yapması, pozisyon üretmesi zordur. Şimdi F.Bahçe, geçmişinden daha iyi maçlar çıkaracağının sinyalini verdi. Bence F.Bahçe'nin sadece bir noktada eksiği var. O da sol stoperinde sorun olması. Bir de kapanan takımlara karşı forvet arkasında rakibi açacak bir çilingire ihtiyacı var.

GÜRCAN BILGIÇ

Haftanın yıldızı Sörloth

Haftanın teknik direktörü Abdullah Avcı

Haftanın olayı Beşiktaş'ın kazanması

Haftanın hakemi Ali Palabıyık

Haftanın golü Vedat Muriqi

LEVENT TÜZEMEN

Haftanın yıldızı Rodrigues

Haftanın teknik direktörü Sergen Yalçın

Haftanın olayı Teknik adamların istifaları

Haftanın hakemi Ali Palabıyık

Haftanın golü Umut Nayir

İSKENDER GÜNEN

Haftanın yıldızı İrfan Can

Haftanın teknik direktörü Abdullah Avcı

Haftanın olayı YOK

Haftanın hakemi Mete Kalkavan

Haftanın golü Sörloth

AHMET ÇAKAR

Haftanın yıldızı Umut Nayir

Haftanın teknik direktörü Abdullah Avcı

Haftanın olayı G.Saray'ın Beşiktaş'a yenilmesi

Haftanın hakemi Mete Kalkavan

Haftanın golü Vedat Muriqi

FATİH DOĞAN

Haftanın yıldızı Umut Nayir

Haftanın teknik direktörü Sergen Yalçın

Haftanın olayı Samet Aybaba'nın istifası

Haftanın hakemi Mete Kalkavan

Haftanın golü Vedat Muriqi