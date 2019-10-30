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maçı canlı izle! A Spor ile Tarsus Fenerbahçe maçı canlı yayın izle

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda karşı karşıya gelen ile arasındaki heyecan dolu müsabakayı Sabah.com.tr aracılığıyla canlı takip edebilirsiniz. A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak olan mücadelenin internet yayını bu sayfa üzerinden olacak. Bilindiği üzere Ziraat Türkiye Kupası maçları, A Spor ekranlarından şifresiz bir şekilde canlı yayınlanıyor. Mersin temsilcisi Tarsus İdman Yurdu karşısına galibiyet parolasıyla çıkacak olan Fenerbahçe, kupadaki ilk maçına çıkıyor. Tarsus İdman Yurdu ise 3. eleme turundan girdiği kupada, TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakmıştı. Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı canlı izle! Maçın canlı yayını ve diğer tüm detaylar Sabah.com.tr’de.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 16:44
Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı canlı izle! A Spor ile Tarsus Fenerbahçe maçı canlı yayın izle

Süper Lig'in son 2 haftasını galibiyetle kapatan Fenerbahçe, sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. Ligin ardından gözünü kupaya çeviren Fenerbahçe, kupadaki ilk maçını Tarsus İdman Yurdu ile oynayacak. Maça yedek oyuncular ve genç isimler ile çıkması beklenen Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu engelini kayıpsız geçmek, hem forma şansı bulamayan isimlerin maç kondisyonu elde etmesini sağlamayacağı hem de genç isimlerin son durumlarının ortaya çıkacağı bir mücadeleye çıkacak.

TARSUS İDMAN YURDU – FENERBAHÇE MAÇI A SPOR CANLI İZLE

Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı kupa maçı saat 20:30'da başlayacak. Mersin Stadyum'unda oynanacak ve A Spor ekranlarından izleyici ile buluşacak maçı televizyondan takip etme olanağı olmayanlar, bu sayfa üzerinden maçı canlı bir şekilde izleyebilir. Maç başlar başlamaz maç yayını Sabah.com.tr'de olacak.

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