Belhanda'yı isteyen var!

Galatasaray'da en çok tartışılan isimlerden olan Belhanda'ya eski kulübü Montpellier'den davet geldi. Fransız kulübünün başkanı Laurent Nicollin, "Kapılarımız bizi şampiyon yapan oyunculara açık. Younes Belhanda da bunlardan biri. İsterse geri dönebilir"
dedi.
MARCAO'NUN YERİNE DONK
Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Marcao, Rize'ye karşı yok. Marcao'nun yokluğunda Donk ilk 11'e girecek. Üçlü savunmayı düşünmeyen Fatih Terim, Rize maçına stoperde Luyindama-Donk ikilisiyle başlayacak.
17'LİK GENÇLER İŞBAŞI YAPTI
Beşıktaş yenilgisi sonrası 17-18 yaşında gençlere şans vereceğini açıklayan Fatih Terim, altyapıya el attı. Dünkü idmana 17 yaşında olan Erencan Yardımcı
ve Mustafa Kapı
da çıktı. Erencan forvette oynarken, Mustafa Kapı ise orta sahada görev alıyor.