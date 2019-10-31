Belhanda'yı isteyen var!

Younes

Belhanda

MARCAO'NUN

DONK

17'LİK

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'da en çok tartışılan isimlerden olan Belhanda'ya eski kulübü Montpellier'den davet geldi. Fransız kulübünün başkanı Laurent Nicollin,dedi.Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Marcao, Rize'ye karşı yok. Marcao'nun yokluğunda Donk ilk 11'e girecek.Beşıktaş yenilgisi sonrası 17-18 yaşında gençlere şans vereceğini açıklayan Fatih Terim, altyapıya el attı. Dünkü idmana 17 yaşında olanveda çıktı. Erencan forvette oynarken, Mustafa Kapı ise orta sahada görev alıyor.