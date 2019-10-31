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'tan Loris Karius iddialarına yanıt

Kulübü yaptığı açıklamada Alman file bekçisi Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandırılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 31.10.2019 20:49 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 20:53
Beşiktaş'tan Loris Karius iddialarına yanıt

Beşiktaş, Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandırılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandırılacağı yönünde basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya organlarında kalecimiz Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandıracağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Performansından memnun olduğumuz kalecimiz ile yola devam edeceğimiz gerçeğini siz değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."

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Beşiktaş'tan Loris Karius iddialarına yanıt
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