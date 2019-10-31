Bülent Uygun İM.Kayserispor’da

BUGÜN NELER OLDU

SAMET Aybaba ile yollarını ayıran İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktörlüğe Bülent Uygun getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı. Uygun ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı öğrenildi. Teknik direktörlük kariyerinde 3'ü yurt dışı olmak üzere toplam 10 takımda görev yapan Uygun, ligdeki ilk sınavını F.Bahçe'ye karşı verecek.