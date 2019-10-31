Süper Lig 10. hafta Galatasaray Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Rakibini yenerek 3 puanın sahibi olmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar maça hazır. Öte yandan bu keyifli karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig Galatasaray Çaykur Rizespor maçı canlı takip ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;