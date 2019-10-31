Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi

'nde dönemi

, Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'nun getirildiğini açıkladı. 49 yaşındaki çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 31.10.2019 23:08
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu getirildi.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan başkan Murat Cavcav, Hamzaoğlu ile yaptıkları görüşmede tecrübeli teknik adamla Gençlerbirliği'nin hedeflerinde mutabık kaldıklarını belirterek, "Ligimizi iyi bilen, tecrübesiyle bize büyük katkılar vereceğini umduğumuz teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardık. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağız. Hamza Hamzaoğlu'nun, zaten iyi futbolculardan kurulu takımımızı bir an önce layık olduğu yerlere taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN