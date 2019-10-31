Kırklarelispor - Ankaragücü (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 2. Lig Beyaz Grup takımı Kırklarelispor, Süper Lig temsilcisi Ankaragücü'nü konuk ediyor. Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu... Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Oğuz Kağan Çalışır ve Mehmet Emin Tuğral yapıyor. Saat 14.30'da başlayan Kırklarelispor - Ankaragücü maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

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Kırklarelispor 1-0 Ankaragücü

30' Deniz Ataç

NOT: Maç, Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarıyla birlikte dönüşümlü olarak yayınlanmaktadır.