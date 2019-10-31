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Yabancı sayısı düşüyor

SABAH Spor’un 14 Mart’ta yazdığı “Yabancı sayısı düşecek” haberi aylar sonra resmileşti. , Kulüpler Birliği’yle beraber çalışarak sayının kademeli olarak indirileceğini açıkladı

Giriş Tarihi: 31.10.2019
Yabancı sayısı düşüyor
Süper Lig'de aylardır tartışılan "Yabancı sayısı düşüyor" iddiası, TFF tarafından resmen açıklandı. SABAH Spor 14 Mart'ta sayının düşeceğini ve yeni formülün 6+2+2 olacağını yazmış, bu haber futbol dünyasına bomba gibi düşmüştü. Günlerce konuyla ilgili yorumlar yapılırken, TFF ise derin bir sessizliğe gömülmüştü. Dün İzmir'de TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Maçlara 11 yabancıyla çıkan takımlarımız var. Plan program dahilinde bu sayıyı düşürmeyi planlıyoruz. Ama bunu bir günde değil, belli program içinde yapacağız. Bunu Kulüpler Birliği ile beraber yürütmeyi düşünüyoruz. Altyapılara önem vereceğiz" dedi. Başkan ayrıca kulüplere mali dengeler getirdiklerini belirterek, "Ocak ayında limitleri aşan kulüplere ihtar, transfer yasağı ya da puan silme olarak en ağır cezaları verebiliriz" ifadelerini kullandı.
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Yabancı sayısı düşüyor
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