BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de aylardır tartışılan "Yabancı sayısı düşüyor" iddiası, TFF tarafından resmen açıklandı. SABAH Spor 14 Mart'ta sayının düşeceğini vebu haber futbol dünyasına bomba gibi düşmüştü. Günlerce konuyla ilgili yorumlar yapılırken, TFF ise derin bir sessizliğe gömülmüştü. Dün İzmir'de TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Ama bunu bir günde değil, belli program içinde yapacağız. Bunu Kulüpler Birliği ile beraber yürütmeyi düşünüyoruz. Altyapılara önem vereceğiz" dedi. Başkan ayrıca kulüplere mali dengeler getirdiklerini belirterek, "olarak en ağır cezaları verebiliriz" ifadelerini kullandı.