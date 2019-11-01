Ada’da gençlik ateşi yanıyor!

BUGÜN NELER OLDU

Liverpool ile Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nda tarihi bir maçı geri de bırakırken 5-5'likmaç sadece skoru ile değil yaş ortalaması ile gündeme damga vurdu.Londra ekibi adına 2 gol bulan Martinelli'nin 18, Willock'un 20, Maitland'ın da 22 yaşında olması ise İngiltere'nin bir kez daha altyapıdaki gelişimini ortaya koyarken Liverpool'da 16 yaşındaki Elliott ile 17 yaşındaki Berg performansları ile ağabeylerine taş çıkarttı.