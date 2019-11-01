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- Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda lider Aytemiz 'la karşılaşacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 1.11.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 11:40
Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 7 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 15 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 6. sırada girdi.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çok iyi bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor, 18 puanla lider durumda bulunuyor. Sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir grafik çizen Antalya temsilcisi, rakibini yenmesi durumuna haftayı yine zirvede tamamlayacak.

Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir arasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Alanyaspor - Başakşehir maçını beIN SPORTS 2 canlı yayınlayacak.

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Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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