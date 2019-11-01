Alanyaspor'dan son üç maçtaki hakem hatalarına tepki

Alanyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, lig lideri oldukları dönemde özellikle Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında aleyhlerine verilen hakem kararlarının şüpheye mahal vermeyecek şekilde hatalı olduğunu bildirdi.

Hatalar zincirinin bundan üç hafta önce oynanan Beşiktaş maçıyla başladığını, maçın hakemi Arda Kardeşler'in, 19. dakikada Burak Yılmaz'ın futbolcuları Ceyhun Gülselam'a kasıtlı şekilde dirseğiyle vurduğu pozisyonun sarı kartla geçiştirildiğini savunan Özçelik, şunları kaydetti:

"Aynı maçın 60'ıncı dakikasında Atiba'nın ceza sahası içerisinde topu bariz şekilde elle oynamasına rağmen hakem Arda Kardeşler bu pozisyonu da es geçmiştir. Bu maçta VAR hakemi olan Volkan Bayarslan da pozisyonları görmezden gelmiş ve herhangi bir uyarıda bulunmamıştır. Bulunduysa da hakem Arda Kardeşler bu uyarıyı dikkate almamıştır. Yine Çaykur Rizespor ile oynadığımız müsabakada ise Samudio'ya verilmesi gereken kırmızı kart, sarı kartla geçiştirmiştir. Son olarak Gaziantep Futbol Kulübü maçının son dakikasında da rakip oyuncu Morais'in kendisini yere bıraktığı pozisyonda, hakem Serkan Tokat seyirci baskısıyla faul kararı vermiş ve bu pozisyon kalemizde golle sonuçlanmıştır. Bu hatalı kararla da iki puan kaybı yaşanmıştır."

Tarihlerinde ilk kez lider konumda olan takımlarının aleyhine son üç haftada art arda verilen bu kararlara bir anlam veremediklerine değinen Özçelik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) hakemlerin bu hatalı kararları sonrasında ne gibi bir yaptırım uyguladığını merak ettiklerini belirtti.

Özçelik, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bundan sonra oynanacak maçlarda da hakem hatalarıyla karşı karşıya kalabileceğimizden büyük endişe duyuyoruz. Süper Lig'in en çok gol atan ve en çok pozisyona giren takımlarından Aytemiz Alanyaspor liderliğe bileğinin hakkıyla gelmiştir. Son 3 haftadaki hakem hataları olmaması halinde puan farkı daha fazla olabilirdi. MHK ve hakemlerimiz maçları yönetirken bir an önce büyük küçük takım ayrımını bırakmalı. VAR sistemi işletilmeli. Hakemler, VAR'ı gerekli yerlerde en güzel şekilde kullanmalıdır. Hakem hataları en aza inmeli. Maçların adil bir şekilde yönetilmesi en büyük arzumuz."